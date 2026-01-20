Guardian: приглашение Путина в «Совет мира» влечет вопросы к повестке Трампа

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. В этот же день пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что получено личное обращение Трампа к президенту страны Александру Лукашенко с предложением стать учредителем «Совета мира».