Трамп назначил подписание устава «Совета мира» по Газе на 22 января в Давосе
Церемония подписания устава «Совета мира» по Газе пройдет 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это следует из приглашения, направленного президентом США Дональдом Трампом главам государств и правительств. Его опубликовал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.
Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Франции, Аргентины, Канады, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа.