Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назначил подписание устава «Совета мира» по Газе на 22 января в Давосе

Ведомости

Церемония подписания устава «Совета мира» по Газе пройдет 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это следует из приглашения, направленного президентом США Дональдом Трампом главам государств и правительств. Его опубликовал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Франции, Аргентины, Канады, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её