Трамп назначил подписание устава «Совета мира» по Газе на 22 января в Давосе

Церемония подписания устава «Совета мира» по Газе пройдет 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это следует из приглашения, направленного президентом США Дональдом Трампом главам государств и правительств. Его опубликовал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.