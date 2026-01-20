Лавров: Россия получила конкретные предложения и проект устава «Совета мира»

«Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее. Эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать в том или ином направлении», – сказал он.