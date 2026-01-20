Лавров: Россия получила конкретные предложения и проект устава «Совета мира»Глава МИДа отметил, что США хотят собрать группу сотрудничающих стран
Москва получила конкретные предложения и проект устава «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее. Эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать в том или ином направлении», – сказал он.
Лавров не согласился с мнением, что «Совет мира» задуман таким образом, чтобы все подчинялись США. «Это такая ситуация, которую сейчас, наверное, Вашингтон хотел бы видеть. Но я вас уверяю, что администрация Дональда Трампа при всех действиях, которые сейчас обсуждают широко в мире, это администрация прагматиков», – подчеркнул глава МИДа.
19 января в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Президент США Дональд Трамп подтвердил приглашение.
Помимо Путина Трамп направил приглашения лидерам Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда. Ожидается, что церемония подписания устава «Совета мира» по Газе состоится 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
The Guardian писала, что приглашение Путина в «Совет мира» влечет вопросы к повестке Трампа.