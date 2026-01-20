Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд за участие в Совете мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о необходимости государств заплатить $1 млрд за участие в инициативе американского лидера Дональда Трампа Совет мира – вранье. Его слова передает «БелТА».
По мнению президента Белоруссии, источники этих сведений «в очередной раз опростоволосились». Он призвал их «просто <...> читать документ» и опроверг необходимость платить деньги.
Впервые о деталях инициативы по Совету мира стало известно в конце сентября 2025 г. Тогда власти США опубликовали план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Как отмечается в тексте документа, по завершении военных действий и освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного Совета мира.