Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд за участие в Совете мира

Впервые о деталях инициативы по Совету мира стало известно в конце сентября 2025 г. Тогда власти США опубликовали план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Как отмечается в тексте документа, по завершении военных действий и освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного Совета мира.