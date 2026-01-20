Axios: полномочия «Совета мира» не будут ограничиваться сектором Газа
США объявили, что полномочия «Совета мира» не будут ограничиваться сектором Газа, он будет работать на глобальном уровне. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.
Собеседник портала подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в первую очередь сосредоточен на интересах своего полушария, но также активно следит за ситуацией в мире. По словам источника Axios, для американского лидера США всегда будут на первом месте, оставаясь ведущим мировым лидером.
Некоторые союзники, обеспокоенные этим подходом, рассматривают инициативу Трампа как создание альтернативного Совета Безопасности ООН, где президент США будет иметь единоличное право вето, отмечает портал.
Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе 16 января. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.
19 января в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира». Трамп подтвердил приглашение.