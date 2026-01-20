Axios: полномочия «Совета мира» не будут ограничиваться сектором Газа

Собеседник портала подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в первую очередь сосредоточен на интересах своего полушария, но также активно следит за ситуацией в мире. По словам источника Axios, для американского лидера США всегда будут на первом месте, оставаясь ведущим мировым лидером.