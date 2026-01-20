Что известно о «Совете мира» Трампа

Впервые предметно о «Совете мира» стало известно в конце сентября 2025 г., когда американские власти опубликовали подробный план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Этот документ предполагает, что после завершения боевых действий и освобождения заложников на первом этапе урегулирования (произошел в октябре) управление регионом возьмет на себя Палестинский комитет, куда войдут как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Орган будет функционировать под контролем переходного «Совета мира», определять общие рамки развития и распоряжаться финансированием реконструкции сектора Газа до тех пор, пока палестинская администрация не завершит программу реформ и не включит всю его территорию под свой контроль.