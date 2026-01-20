Что известно о «Совете мира» Трампа

Что известно о «Совете мира» ТрампаНовая организация, по-видимому, претендует на альтернативу ООН
22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится подписание устава «Совета мира», чьим председателем будет президент США Дональд Трамп. Структура, которая первоначально должна была заняться вопросами восстановления Газы, вероятно, возьмет на себя более широкие функции. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств, включая лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Что известно о новом глобальном органе – в справке «Ведомостей».
Впервые предметно о «Совете мира» стало известно в конце сентября 2025 г., когда американские власти опубликовали подробный план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. Этот документ предполагает, что после завершения боевых действий и освобождения заложников на первом этапе урегулирования (произошел в октябре) управление регионом возьмет на себя Палестинский комитет, куда войдут как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Орган будет функционировать под контролем переходного «Совета мира», определять общие рамки развития и распоряжаться финансированием реконструкции сектора Газа до тех пор, пока палестинская администрация не завершит программу реформ и не включит всю его территорию под свой контроль.
16 января 2026 г. Белый дом анонсировал, что «Совету мира» будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе.
В состав исполнительного совета войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, генеральный директор инвестфонда Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Каждый из них, отмечал Белый дом, будет курировать определенный портфель проектов, имеющих критическое значение для долгосрочного развития сектора Газа, в том числе привлечение инвестиций и международные отношения.
Кушнер, Уиткофф, Блэр, Роуэн также войдут в состав исполнительного комитета по Газе. Другими его членами станут катарский дипломат Али Аль-Тавади, глава египетской разведки Хасан Рашад, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими, израильско-кипрский бизнесмен Якир Габай, бывший координатор ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг и бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов. Орган обеспечит эффективное управление и предоставление услуг, которые будут «способствовать миру, стабильности и процветанию населения Газы». В Израиле заявили, что состав исполнительного комитета не был с ним согласован и не отвечает его интересам.
Младенов станет Высоким представителем по Газе и связующим звеном между «Советом мира» и Национальным комитетом по управлению Газой – тем самым Палестинским комитетом из плана Трампа, который займется реформами. Местная администрация будет состоять из 15 чиновников, а руководство на себя возьмет экс-замминистра планирования ПНА Али Шаат.
При этом, как написали в выходные американские СМИ, ознакомившиеся с проектом устава, «Совет мира» может стать структурой, чьи интересы выходят далеко за пределы Газы. В частности, The Atlantic указала на отсутствие даже упоминания Газы в документе. Кроме того, в уставе председателем назван не «президент США», а именно «Дональд Трамп», что формально позволит ему возглавить орган и после ухода из Белого дома.
Другие страны приглашаются в организацию на трехлетний срок, хотя ООН в ноябре наделила ее мандатом на осуществление деятельности в Газе лишь на два года, до декабря 2027 г. Более того, государства, внесшие более $1 млрд, получат постоянное место в «Совете мира». По данным Bloomberg, собранные средства пойдут на выполнение мандата «Совета мира» по восстановлению Газы, однако в самом уставе это не зафиксировано. Вероятно, структура сможет направлять ресурсы и на урегулирование других конфликтов.
Решения будут приниматься большинством: каждое государство-член получит один голос, но все они подлежат одобрению председателя. Заседания с голосованием «Совет мира» будет проводить не реже одного раза в год, а также «в такое дополнительное время и в таком месте, которые председатель сочтет целесообразными».
Американские издания полагают, что «Совет мира» может стать, по сути, альтернативой Трампа ООН, которую тот давно критикует, считая, что она не отвечает интересам США. Выпад в ее сторону содержится, предположительно, и в преамбуле устава: «Прочный мир требует прагматичных суждений, решений, основанных на здравом смысле, и мужества отказаться от подходов и институтов, которые слишком часто оказывались неэффективными».
Вашингтон направил приглашения не менее 60 лидерам других стран присоединиться к новой структуре. Многие из них сочли, что «Совет мира» подорвет работу ООН, писал Reuters. Из европейских партнеров США пока только Венгрия дала однозначное согласие на присоединение, отмечало агентство.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский глава Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение, Кремль изучает предложение. 20 января это подтвердил и Трамп. Он также направил приглашения лидерам Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда. 19 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что получено личное обращение Трампа к президенту страны Александру Лукашенко.