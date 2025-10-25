ООН и ее миротворческие усилия в фактах и цифрах

ООН и ее миротворческие усилия в фактах и цифрахГлавной всемирной организации исполнилось 80 лет
24 октября Организации Объединенных Наций (ООН) исполнилось 80 лет. Созданная после победы над нацизмом структура по-прежнему остается главной международной площадкой для диалога между странами, силы и ресурсы которой задействованы в проведении 11 миротворческих миссий и операций. Об ООН и ее деятельности по поддержанию мира – в инфографике «Ведомостей».
Участники и структура
В октябре 1943 г. представители СССР, США, Великобритании и Китая подписали Московскую декларацию, закрепившую договоренности о создании после победы во Второй мировой войне универсальной международной организации взамен Лиги наций, нацеленной на сохранение мира и стабильности.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. стороны завершили подготовительный этап работы над Уставом ООН и формированием системы безопасности объединения. 25 июня того же года после двухмесячной конференции в Сан-Франциско представители 50 стран приняли устав организации, который вступил в силу 24 октября 1945 г. В соответствии с ним ООН включает в себя шесть основных структур.
С момента основания организации число ее стран-членов неуклонно росло. К 2011 г. оно достигло 193 – и остается таковым до сих пор. Представители этих государств заседают и голосуют по различным вопросам в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Еще две страны – Ватикан и Палестина – обладают статусом наблюдателей: их представители участвуют в сессиях ГА, но не могут голосовать.
В состав Совета Безопасности (СБ) ООН входят 15 членов: пять постоянных с правом вето и десять избираемых Генассамблей на двухлетний срок. Пятью постоянными членами являются державы-победительницы во Второй мировой: ставшая правоопреемником СССР Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Непостоянными членами на данный момент являются Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали.
Помимо основных органов в систему ООН входят десятки родственных структур, специализированных агентств, фондов и программ. К ним относятся, в частности, Всемирная торговая организация (ВТО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Международный уголовный суд (МУС), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие.
Как финансируется ООН
Бюджет ООН формируется за счет взносов стран-участниц и состоит из так называемого регулярного бюджета (утверждается ГА на каждый календарный год) и бюджета операций по поддержанию мира (формируется на фискальный год, начинающийся в июле). Ставки взносов зависят от экономического благосостояния государств-членов ООН, определяются Генассамблеей и каждые три года пересматриваются. До 2020 г. ООН планировала свой регулярный бюджет на два года. С переходом на годовое планирование финансирование выросло на 19,3%, достигнув в 2025 г. $3,7 млрд. Бюджет операций по поддержанию мира, в свою очередь, за этот же период снизился на 20,6% до $5,4 млрд.
В 2026 г. регулярный бюджет ООН может сократиться до $3,2 млрд из-за сокращения администрацией президента США Дональда Трампа расходов на иностранную помощь. В таком случае организации придется сократить 35 000-ный основной штат как минимум на 3000 человек.
Пять постоянных членов Совбеза должны, в соответствии с уставом, выплачивать более высокую долю в силу их «особой ответственности за поддержание международного мира и безопасности». В сумме США, Китай, Россия, Франция и Великобритания в 2025 г. обеспечили почти 52% регулярного бюджета ООН и 62% бюджета миротворческих операций – такую же долю эти пять стран заняли на мировом экспорта оружия в 2024 г.
В последний раз пересмотр ставок взносов произошел в декабре 2024 г. Наибольшая на регулярный бюджет в 2025–2027 гг. была вновь установлена для США – 22%. Россия должна обеспечивать 2,1% бюджета. В 1992 г. на Вашингтон приходилось 25% взносов, а на Москву – 9,4%. Снижение ставок для двух бывших соперников по холодной войне произошло на фоне роста взносов Китая: в 1992 г. он обеспечивал всего лишь 0,8% бюджета ООН, а в 2025–2027 гг. – уже 20%.
Всего на десятку крупнейших по взносам стран приходится 73% всего регулярного финансирования ООН и 81,4% платежей в бюджет операций по поддержанию мира.
Миротворческие усилия
За всю историю ООН провела 71 операцию по поддержанию мира, в данный момент действующих операций – 11.
Крупнейшими действующими миссиями ООН по задействованному персоналу являются операции в ДР Конго, ЦАР, Судане (Африка) и Ливане. Самыми дорогостоящими являются миссии ООН в Центральноафриканской республике ($1,2 млрд) и Южном Судане ($1,24 млрд). Миссию по стабилизации в ЦАР Совбез ООН санкционировал в апреле 2014 г. (этому предшествовала гражданская война в стране), ее первоочередной задачей является защита гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи. Миссию в Южном Судане Совбез санкционировал в июле 2011 г. после обретения этой страной независимости.
На фоне снижения числа операций в последние годы последовательно уменьшается и бюджет ООН по их проведению.
В самой организации приводят очищенные от инфляции данные, показывающие, что финансирование этого вида деятельности снизилось в 2013–2025 г. почти вдвое.
В 11 операциях ООН участвуют свыше 68 000 человек, гражданский персонал составляет лишь около 10% от этого числа. За все время потери миротворческих сил составили 4446 человек.
Военнослужащие и полицейские, участвующие в операциях ООН, в первую очередь являются сотрудниками своих национальных служб, которые были прикомандированы для работы с ООН. Всего вооруженная часть миротворческого контингента ООН представлена гражданами 121 страны, однако большую часть военнослужащих предоставили страны Азии и Африки. Крупнейшей западной страной по числу предоставленного персонала является Италия (922). От Китая в операциях ООН участвуют 1876 человек, от Франции – 636, от Великобритании – 272, от США – 20 человек. Россия представлена 18 экспертами, 32 полицейскими и 14 офицерами штаба, участвующими в семи миссиях.