ООН и ее миротворческие усилия в фактах и цифрах

Бюджет ООН формируется за счет взносов стран-участниц и состоит из так называемого регулярного бюджета (утверждается ГА на каждый календарный год) и бюджета операций по поддержанию мира (формируется на фискальный год, начинающийся в июле). Ставки взносов зависят от экономического благосостояния государств-членов ООН, определяются Генассамблеей и каждые три года пересматриваются. До 2020 г. ООН планировала свой регулярный бюджет на два года. С переходом на годовое планирование финансирование выросло на 19,3%, достигнув в 2025 г. $3,7 млрд. Бюджет операций по поддержанию мира, в свою очередь, за этот же период снизился на 20,6% до $5,4 млрд.