Что такое ООН: история, структура, цели и участники

Что такое ООН: история, структура, цели и участники24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций (ООН) – крупнейшая международная структура, основной целью которой является сохранение мира и укрепление сотрудничества между государствами. Она была создана в 1945 г. и с тех пор стала основной площадкой для диалога между странами, в частности, для обсуждения глобальных вызовов и поиска решений в урегулировании конфликтов.
История создания ООН
Идея создания международного объединения взамен Лиги Наций, которое могло бы предотвратить возникновение нового вооруженного конфликта, возникла еще во время Второй мировой войны. Представители СССР, США, Великобритании и Китая выдвигали различные инициативы на эту тему. Было подписано несколько соглашений, касающихся устройства мира после завершения войны.
Впервые словосочетание «Объединенные Нации» официально было использовано в 1942 г., когда представители 26 государств, сражавшихся против стран «оси» (Германии, Италии и Японии), а также их союзников, выразили поддержку Атлантической хартии и подписали Декларацию Объединенных Наций. Этот термин был предложен 32-м президентом США Франклином Рузвельтом.
Первым шагом на пути к созданию Организации Объединенных Наций стала Московская декларация, подписанная в октябре 1943 г. представителями Китая, СССР, Великобритании и США. Этот документ закрепил договоренности между странами о формировании после окончания Второй мировой войны универсальной международной организации, нацеленной на сохранение мира и стабильности.
Идея всемирной организации была вновь озвучена на встрече лидеров СССР, Великобритании и США, состоявшейся в Тегеране 1 декабря 1943 г.
После ряда встреч руководителей Китая, СССР, Великобритании и США на вилле Думбартон-Оукс под Вашингтоном был выработан подробный проект организации с рабочим названием «Предложения относительно создания всеобщей Международной организации безопасности», в котором, в первую очередь, были учтены недостатки в структуре и работе Лиги Наций.
В ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 г. был завершен подготовительный этап работы над Уставом ООН и формированием системы безопасности Организации.
По итогам двухмесячной конференции, состоявшейся в Сан-Франциско, 25 июня 1945 г. представители 50 государств приняли Устав ООН (позже к ним присоединилась Польша), в котором в 111 статьях были определены цели, принципы и структура объединения.
Официальным днем рождения ООН считается 24 октября 1945 г. Именно тогда устав организации вступил в силу после того, как его подписали большинство стран, включая пять постоянных членов Совета Безопасности: Великобританию, Китай, СССР, США и Францию. Всего на тот момент в состав входило 51 государство. К июлю 2011 г. число участников достигло 193, и с тех пор оно остается неизменным.
Организация существует за счет обязательных взносов ее членов, взносы рассчитываются исходя из платежеспособности стран, их национального дохода и численности населения. Регулярный бюджет ООН на 2024 г. утвержден в размере $3,27 млрд.
В истории ООН зафиксирован только один случай, когда страна выходила из ее состава. В 1965 г. Индонезия покинула организацию из-за конфликта с Малайзией и возобновила членство в 1966.
Основные цели и устав ООН
ООН представляет собой объединение суверенных стран, которые добровольно становятся ее членами. Основные цели и задачи определены Уставом, согласно которому организация стремится к поддержанию международного мира и безопасности, развитию дружественных отношений между нациями, сотрудничеству в решении глобальных проблем и уважению прав человека. Она работает над предотвращением вооруженных конфликтов, оказанием гуманитарной помощи и содействием в устойчивом развитии стран-участниц. В устав трижды вносились поправки: в 1963, 1965 и 1973 гг.
Для реализации этих задач объединены усилия более 30 родственных организаций, образующих систему ООН, в числе которых ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и т. п.
Организация Объединенных Наций осуществляет свою деятельность на шести официальных языках: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.
«Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, решили объединить наши усилия для достижения этих целей», – говорится в преамбуле Устава ООН.
Структура и роль ООН
Организация Объединенных Наций включает в себя шесть структур, каждая из которых наделена особыми полномочиями. Среди них – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный суд и Секретариат. Все эти органы были учреждены в соответствии с Уставом ООН в 1945 г.
Генеральная Ассамблея – главный совещательный, директивный и представительный орган ООН, занимающий центральное место в международной политике. Это единственная структура ООН, в которой участвуют все 193 государства-члена.
Среди ее основных задач:
обсуждение международных вопросов;
содействие развитию сотрудничества между странами;
утверждение бюджета;
выбор членов других руководящих органов организации.
Деятельность Ассамблеи строится на принципе равноправия, где каждая страна имеет один голос, независимо от ее размера или экономического влияния.
Заседания Генассамблеи ООН проходят ежегодно с сентября по декабрь, а также по мере необходимости и являются важной площадкой для обсуждения глобальных проблем. Исторически сложилось так, что Генеральная Ассамблея принимает резолюции, которые хоть и не имеют обязательной силы, формируют мировую повестку дня и оказывают значительное влияние на международные отношения.
Каждый год Генеральная Ассамблея избирает своего председателя на новую сессию. В сентябре 2024 г. представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, будучи председателем 78-й сессии ГА ООН, на 109-м пленарном заседании подвел итоги работы за год и официально передал полномочия своему преемнику – Филемону Янгу, занимавшему пост премьер-министра Камеруна с 2009 по 2019 г.
Совет Безопасности отвечает за обеспечение международного мира. Его можно созвать в любой момент, когда возникает какая-либо угроза безопасности в той или иной стране. Орган состоит из 15 членов: пяти постоянных (России, Китая, США, Великобритании, Франции), обладающих правом вето, и десяти непостоянных, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.
В соответствии с Уставом только Совет Безопасности может принимать решения, являющиеся обязательными для членов ООН.
В определенных случаях Совет может вводить санкции или даже санкционировать применение силы для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Каждый месяц обязанности председателя Совета Безопасности переходят от одного члена к другому.
Экономический и Социальный Совет занимается мониторингом мировых политических процессов и разработкой рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических проблем. Он также активно участвует в реализации целей в области развития, которые были согласованы на международном уровне. В состав Совета входят 54 члена, избираемых Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок.
Международный Суд – это главный судебный орган Организации Объединенных Наций, расположенный во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Это единственное из шести главных учреждений ООН, расположенное за пределами Нью-Йорка.
Суд выполняет две основные задачи:
разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами;
предоставление консультативных заключений по правовым вопросам, запрашиваемым уполномоченными органами и специализированными учреждениями ООН.
Также важно отметить, что его не надо путать с Международным уголовным судом (МУС), учрежденным на основе Римского статута и принятым 17 июля 1998 г.
Секретариат ООН выполняет повседневные задачи, обеспечивая работу других органов. Во главе структуры стоит генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности на пятилетний срок с возможностью переизбрания.
Нынешним – девятым по счету – генеральным секретарем является португалец Антониу Гутерриш, который приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 г. 18 июня 2021 г. он был назначен на второй срок. Помимо него, у организации было еще восемь генсеков:
Глэдвин Джебб из Великобритании (24 октября 1945 – 1 февраля 1946);
Трюгве Ли из Норвегии (2 февраля 1946 – 10 апреля 1952);
Даг Хаммаршёльд из Швеции (10 ноября 1952 – 18 сентября 1961);
У Тан из Бирмы (18 сентября 1961 – 1 января 1972);
Курт Вальдхайм из Австрии (1 января 1972 – 1 января 1982);
Хавьер Перес де Куэльяр из Перу (1 января 1982 – 1 января 1992);
Бутрос Бутрос-Гали из Египта (1 января 1992 – 1 января 1997);
Кофи Аннан из Ганы (1 января 1997 – 1 января 2007);
Пан Ги Мун из Южной Кореи (1 января 2007 – 1 января 2017).
Сотрудники Секретариата ООН набираются как на международной, так и на местной основе. Они работают во всех уголках мира, где представлены организации ООН, а также принимают участие в миротворческих миссиях.
С 1945 г. на Совет по Опеке была возложена задача контролировать управление подопечными территориями. Но поскольку к 1994 г. все они достигли самоуправления или независимости либо в качестве самостоятельных государств, либо объединившись с соседними независимыми странами, Совет приостановил работу. Согласно принятой резолюции, было отменено обязательство проводить ежегодные заседания.
Конвенции ООН
Конвенции ООН представляют собой договоры, которые устанавливают международные нормы и стандарты. Например, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин играют важнейшую роль в защите прав человека. Эти документы определяют четкие обязательства для стран-участниц и служат основой для формирования национальной политики, отражая современные международные стандарты.
В период с 1946 по 2015 г. было принято 97 конвенций, которые устанавливают обязательства государств – членов ООН в части торговли, разоружения, космического пространства, защиты прав человека и окружающей среды, беженцев и мигрантов, уголовного правосудия, разрешения споров, предотвращения военных преступлений и терроризма, а также сохранения мира, международной безопасности и культуры.
Страны – члены ООН
Членами Организации Объединенных Наций являются 193 государства. Последней страной, присоединившейся к ООН в 2011 г., стал Южный Судан. Палестина и Ватикан (Святой Престол) имеют статус официальных наблюдателей.
Решение о принятии в состав объединения нового члена принимает Генеральная Ассамблея, опираясь на рекомендации Совета Безопасности. Прием «открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». Согласно официальной процедуре, чтобы государству вступить в ООН, необходимо направить письмо на имя Генерального секретаря. Заявка считается принятой к рассмотрению, в случае если за кандидата проголосовали девять и больше членов Совбеза, в частности, никто из пяти постоянных членов (США, КНР, РФ, Великобритания и Франция) не должен быть против. Далее Совет направляет рекомендацию о приеме Генассамблее, где требуется одобрение более 2/3 участников.
Каждая из стран, входящих в состав ООН, должна следовать принципам Устава организации и активно участвовать в ее мероприятиях, включая заседания и голосование по резолюциям.
Сотрудничество и дипломатический диалог в рамках ООН способствуют мирному разрешению конфликтов и укреплению международных связей.
Цели России в ООН
Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, занимает важное место в процессе принятия ключевых решений этой организации. Она активно участвует в разработке международных резолюций и конвенций, а также является одной из первых стран – основательниц ООН.
На заседании Совбеза в 2023 г. глава МИД России Сергей Лавров озвучил цель России в рамках ООН: увеличение числа членов среди представителей азиатских и африканских стран.
Также РФ выступает за то, чтобы Устав ООН лежал в основе урегулирования конфликта на Украине. «Глава первая Устава ООН (задолго до упоминания принципа территориальной целостности) гласит, что все обязаны уважать и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии. Сказано прямо: не трогайте язык и религию. Этот принцип был нарушен гораздо раньше, чем Украина своими действиями, недоговороспособностью обрушила свою территориальную ценность. Второй вопрос заключается еще в одном принципе Устава ООН: право наций на самоопределение», – отметил глава МИД РФ.