Песков разъяснил позицию России по замороженным активам

Песков разъяснил позицию России по замороженным активамЧтобы передать $1 млрд в «Совет мира», его надо разблокировать
Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о передаче $1 млрд из этих средств в «Совет мира».
«Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они ни удерживались, незаконно», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что пока непонятна юридическая сторона передачи средств в «Совет мира». По словам Пескова, в этом случае потребуется разблокировка активов и «определенные действия» со стороны США. Он напомнил, что российские денежные средства должны обязательно пойти на гуманитарные цели для Палестины.
21 января Путин заявил, что российская сторона готова направить «Совету мира» президента США Дональда Трампа по управлению сектором Газа $1 млрд из замороженных российских активов (всего в США заморожено около $5 млрд, большая часть из $300 млрд заблокирована в Европе). При этом белорусский лидер Александр Лукашенко утверждал, что информация о необходимости государств заплатить $1 млрд за участие в «Совете мира» – вранье.
О составе организации стало известно 16 января. Белый дом сообщал, что Трамп возглавит совет. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер и др.