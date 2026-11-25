«Новакард» может запустить производство по сборке и корпусированию чиповЭто может быть связано с ужесточением требований к локализации смарт-карт, считают эксперты
Один из крупнейших российских производителей банковских и сим-карт АО «Новакард» готовит к запуску новую производственную площадку по сборке и инкапсуляции, т. е. заливке защитным материалом кристалла, чипов в Нижнем Новгороде. «Ведомости» обнаружили три вакансии компании, опубликованные в ноябре 2026 г. на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter и крупнейшем в России сайте отзывов сотрудников DreamJob. В «Новакарде» не ответили на запрос.
Компания опубликовала вакансии инженера-технолога, оператора оборудования на линии сборки чипов и мехатроника, в которых говорится об открытии новой производственной площадки по инкапсуляции чипов. В обязанности инженера-технолога войдет участие в запуске технологического оборудования для микросварки, разработка документации, внедрение технологии в серийное производство и анализ брака продукции.