Один из крупнейших российских производителей банковских и сим-карт АО «Новакард» готовит к запуску новую производственную площадку по сборке и инкапсуляции, т. е. заливке защитным материалом кристалла, чипов в Нижнем Новгороде. «Ведомости» обнаружили три вакансии компании, опубликованные в ноябре 2026 г. на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter и крупнейшем в России сайте отзывов сотрудников DreamJob. В «Новакарде» не ответили на запрос.