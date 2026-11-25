Минтруд сообщил о просьбах 45 000 ветеранов СВО помочь в поиске работыВ Госдуме представили единый корпоративный стандарт их трудоустройства
Помощь в трудоустройстве попросили 44 868 ветеранов спецоперации на Украине, следует из данных мониторинга Минтруда на конец сентября 2026 г. Его представил в Общественной палате России советник министра труда и соцзащиты Дмитрий Мячин, выступая на круглом столе «Социальная и трудовая адаптация ветеранов СВО. Лучшие региональные практики. Проблемы и вызовы».
Всего по состоянию на ноябрь 2026 г. кадровые центры установили контакт почти со 123 000 ветеранов, следует из его презентации. Помощь в трудоустройстве предоставляют кадровые центры региона, куда можно записаться через многофункциональные центры, говорится там же. Также такие услуги оказывают реабилитационные учреждения и филиалы государственного фонда «Защитники Отечества». В последний за помощью в трудоустройстве обратилось 23 150 ветеранов спецоперации, более половины нашли работу, следует из итогов работы фонда за девять месяцев 2026 г.