Всего по состоянию на ноябрь 2026 г. кадровые центры установили контакт почти со 123 000 ветеранов, следует из его презентации. Помощь в трудоустройстве предоставляют кадровые центры региона, куда можно записаться через многофункциональные центры, говорится там же. Также такие услуги оказывают реабилитационные учреждения и филиалы государственного фонда «Защитники Отечества». В последний за помощью в трудоустройстве обратилось 23 150 ветеранов спецоперации, более половины нашли работу, следует из итогов работы фонда за девять месяцев 2026 г.