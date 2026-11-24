25 сентября в Демократической Республике Конго (ДРК) потерпел крушение военный самолет. Все, кто был на борту (13 человек), погибли. По словам вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки Бокинды, самолет следовал в столицу ДРК Киншасу из юго-западного города Киквит. В ходе полета у самолета возникли «технические проблемы».