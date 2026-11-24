Пять военных погибли при крушении вертолета в Турции
Пять военнослужащих погибли при крушении военного вертолета AS-532 Cougar в Турции. Об этом пишет турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
Вертолет Военно-воздушных сил Турции потерпел крушение во время учебного полета после вылета из города Эскишехир. В министерстве уточнили, что воздушное судно получило повреждения, приведшие к аварии. Обломки вертолета обнаружили в ходе поисково-спасательной операции.
После крушения представители турецкого руководства и государственных органов выразили соболезнования. В частности, соответствующие сообщения опубликовали председатель парламента Нуман Куртулмуш, вице-президент Джевдет Йылмаз, министр юстиции Акын Гюрлек и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.
25 сентября в Демократической Республике Конго (ДРК) потерпел крушение военный самолет. Все, кто был на борту (13 человек), погибли. По словам вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки Бокинды, самолет следовал в столицу ДРК Киншасу из юго-западного города Киквит. В ходе полета у самолета возникли «технические проблемы».
В августе при крушении военного вертолета в Техасе погибли два человека. Пресс-офис сухопутных войск Соединенных Штатов сообщил, что крушение потерпел ударный вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, приписанный к военной базе Форт-Худ.