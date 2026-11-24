Трамп: женский чемпионат мира по футболу в 2031 году пройдет в США
Чемпионат мира по футболу среди женщин в 2031 г. пройдет в США, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он напомнил, что Соединенные Штаты принимали ЧМ-2026 по футболу среди мужчин. «После проведения самого успешного чемпионата мира в истории ни одна страна не находится в лучшем положении, чем Соединенные Штаты, чтобы стать домом для крупнейшего соревнования в женском спорте», – написал Трамп.
Американский президент заявил, что чемпионат мира среди женщин принесет США экономический эффект «на поколения», а также отметил, что Вашингтон будет развивать футбол по всей стране и «продемонстрирует исключительность Америки». Отдельно он выразил благодарность главе ФИФА Джанни Инфантино.
Чемпионат мира по футболу 2026 г. прошел в США, Канаде и Мексике и завершился 19 июля. В финале сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Матч прошел на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси» (MetLife Stadium). Испания стала первой страной, которая одновременно владеет титулами чемпиона мира по футболу среди мужчин и женщин. Турнир впервые прошел с участием 48 сборных и включал 104 матча.