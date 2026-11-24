Чемпионат мира по футболу 2026 г. прошел в США, Канаде и Мексике и завершился 19 июля. В финале сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Матч прошел на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси» (MetLife Stadium). Испания стала первой страной, которая одновременно владеет титулами чемпиона мира по футболу среди мужчин и женщин. Турнир впервые прошел с участием 48 сборных и включал 104 матча.