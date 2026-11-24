Норвегия обратилась к Киеву после атаки в Финском заливе
Осло ведет диалог с Киевом после атаки на судно в Финском заливе и призывает Украину действовать в рамках международного права. Об этом заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, передает Reuters.
«Мы сосредоточены на том, что Украина должна действовать в рамках международного права. Поэтому мы поднимаем этот вопрос перед ними», – сказал он.
21 ноября два беспилотника атаковали в Финском заливе судно «Спарта 2», следовавшее в Калининград. Команде не пришлось эвакуироваться, она продолжила движение по маршруту.
Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за атаку на российское грузовое судно «Спарта 2». Он признал, что атака на российское судно вызвала обеспокоенность у некоторых европейских партнеров Киева. В связи с этим он поручил украинским министрам и военным активнее взаимодействовать с союзниками, предоставляя им больше информации.