Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за атаку на российское грузовое судно «Спарта 2». Он признал, что атака на российское судно вызвала обеспокоенность у некоторых европейских партнеров Киева. В связи с этим он поручил украинским министрам и военным активнее взаимодействовать с союзниками, предоставляя им больше информации.