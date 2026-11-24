В Южной Корее заплатят до $371 000 за сообщения о списывании с ИИ
Власти Южной Кореи выплатят вознаграждение в размере до 500 млн вон (около $371 000) за информацию о случаях списывания на общенациональном вступительном экзамене в вузы (CSAT), в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на комиссию по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав.
За каждое сообщение, которое позволит выявить нарушение, предусмотрена выплата в размере 100 млн вон. Максимальная сумма вознаграждения составит 500 млн вон. Получить деньги смогут и сами нарушители, если они признаются в списывании и сообщат о сообщниках. В таком случае им также смягчат наказание.
Сообщения о нарушениях будут принимать до 19 января 2027 г. Мера направлена на обеспечение объективности результатов экзамена и сохранение доверия к нему, пояснили в комиссии.
Ранее южнокорейские власти объявили, что нарушителей будут лишать права сдавать вступительный экзамен в течение 10 лет. Первоначально максимальное вознаграждение за информацию о списывании составляло 100 млн вон.
22 ноября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принял отставку министра образования Чхве Ге Джина на фоне скандала вокруг новых правил проведения вступительного экзамена, сообщало агентство Yonhap. По данным министерства образования, во время экзамена выявили 111 подозрительных случаев использования электронных устройств.
В рамках борьбы со списыванием власти попросили разработчиков нейросетей отслеживать случаи загрузки в чат-боты фотографий экзаменационных заданий. Перед экзаменом у учащихся проверяли очки и заклеивали пуговицы на одежде, чтобы исключить использование скрытых камер.