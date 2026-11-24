Власти Южной Кореи выплатят вознаграждение в размере до 500 млн вон (около $371 000) за информацию о случаях списывания на общенациональном вступительном экзамене в вузы (CSAT), в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на комиссию по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав.