Эстония установит бетонные заграждения на КПП после закрытия границы с Россией
Эстонская пограничная служба готова разместить дополнительные заграждения, в том числе бетонные блоки, на пунктах пропуска после закрытия границы с Россией. Об этом сообщил портал Postimees со ссылкой на заместителя генерального директора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара.
По его словам, высвободившиеся после закрытия КПП ресурсы направят на усиление охраны сухопутной границы. В Таллине опасаются, что после прекращения работы официальных пунктов пропуска могут участиться попытки незаконно попасть в страну альтернативными маршрутами.
Коммусаар также напомнил, что находящимся в России жителям Эстонии остается неделя, чтобы вернуться домой. После 19:00 30 ноября пересечь границу через действующие пункты пропуска будет невозможно.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву. В тот же день мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо посещать родственников в России. По его словам, поездки к пожилым и больным близким нельзя приравнивать к туристическим.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики.
24 ноября премьер-министр республики Кристен Михал сказал, что муниципалитеты приграничных районов Эстонии могут ежегодно недополучать до 600 000 евро после закрытия границы с Россией.