21 октября посол сообщил, что с февраля 2022 г. по 18 октября 2026 г. в результате действий ВСУ пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли. 14 октября Мирошник заявил, что с начала 2026 г. в результате украинских атак пострадали 484 ребенка, 72 из них погибли. Только в августе, по его словам, пострадал 101 несовершеннолетний. Дипломат заявил о росте числа преднамеренных атак на детей.