Мирошник: за неделю при ударах ВСУ погибли 65 мирных жителей России
За неделю в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 65 жителей России, в том числе один ребенок. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, 225 человек пострадали, из них 21 несовершеннолетний.
17 ноября Мирошник говорил, что за неделю погибли 64 мирных человека, среди которых один ребенок. Пострадало 240 человек. В числе их пятеро несовершеннолетних. Наибольшее число потерпевших было в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, а также в Волгоградской, Самарской, Смоленской областях и Татарстане.
21 октября посол сообщил, что с февраля 2022 г. по 18 октября 2026 г. в результате действий ВСУ пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли. 14 октября Мирошник заявил, что с начала 2026 г. в результате украинских атак пострадали 484 ребенка, 72 из них погибли. Только в августе, по его словам, пострадал 101 несовершеннолетний. Дипломат заявил о росте числа преднамеренных атак на детей.