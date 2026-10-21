Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,287-0,47%CHKZ15 400+1,65%BRZL1 228+0,33%IMOEX2 462,37-0,3%RTSI935,84-0,3%RGBI111,66+0,01%RGBITR771,15+0,04%
Главная / Политика /

МИД РФ: от действий ВСУ с февраля 2022 года пострадали 1903 ребенка

Анна Виноградова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

С февраля 2022 г. по 18 октября 2026 г. в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

14 октября Мирошник сообщил, что с начала 2026 г. в результате украинских атак пострадали 484 ребенка, 72 из них погибли. Только в августе, по его словам, пострадал 101 несовершеннолетний. Дипломат заявил о росте числа преднамеренных атак на детей.

1 октября Мирошник заявил, что с февраля 2022 г. число пострадавших от ударов ВСУ мирных жителей превысило 34 500 человек, а количество погибших достигло 9019. По его словам, еженедельно число пострадавших увеличивается на 400–500 человек.

Тогда же дипломат отметил, что август стал месяцем с максимальным с начала года числом пострадавших мирных жителей. «В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика», – сказал он. По приведенным данным, пострадали 1842 человека, из которых 231 погиб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь