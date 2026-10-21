МИД РФ: от действий ВСУ с февраля 2022 года пострадали 1903 ребенка
С февраля 2022 г. по 18 октября 2026 г. в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
14 октября Мирошник сообщил, что с начала 2026 г. в результате украинских атак пострадали 484 ребенка, 72 из них погибли. Только в августе, по его словам, пострадал 101 несовершеннолетний. Дипломат заявил о росте числа преднамеренных атак на детей.
1 октября Мирошник заявил, что с февраля 2022 г. число пострадавших от ударов ВСУ мирных жителей превысило 34 500 человек, а количество погибших достигло 9019. По его словам, еженедельно число пострадавших увеличивается на 400–500 человек.
Тогда же дипломат отметил, что август стал месяцем с максимальным с начала года числом пострадавших мирных жителей. «В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика», – сказал он. По приведенным данным, пострадали 1842 человека, из которых 231 погиб.