Тогда же дипломат отметил, что август стал месяцем с максимальным с начала года числом пострадавших мирных жителей. «В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика», – сказал он. По приведенным данным, пострадали 1842 человека, из которых 231 погиб.