С февраля 2022 года число раненых от атак ВСУ мирных жителей превысило 34 500

8 сентября посол по особым поручениям МИД РФ заявил о гибели 46 человек, включая двух детей, от украинских атак на территории России с 31 августа по 6 сентября. Пострадали 312 мирных жителей, из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов.