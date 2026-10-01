С февраля 2022 года число раненых от атак ВСУ мирных жителей превысило 34 500
Число мирных жителей, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 г., превысило 34 500 человек. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге для иностранных журналистов по итогам участия в сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, еженедельно число пострадавших увеличивается на 400-500 человек. Количество погибших гражданских лиц, по данным Мирошника на начало предыдущей недели, достигло 9019.
Дипломат также сообщил о росте числа пострадавших среди детей. По его словам, с начала 2026 г. пострадали 456 несовершеннолетних, 70 из них погибли. В январе среди пострадавших мирных жителей было 19 детей, тогда как в августе этот показатель вырос до 101.
Мирошник заявил, что в августе статистика пострадавших мирных жителей достигла максимального значения.
«У нас есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети уже внесены в список военных целей и террористических атак», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
29 сентября Мирошник сообщил, что с 21 по 27 сентября в результате атак ВСУ погиб 41 гражданин России. Согласно его данным, за минувшую неделю пострадали 274 мирных жителя, среди которых девять несовершеннолетних. Всего пострадали 315 человек. Дипломат отметил, что за отчетный период ВСУ выпустили по территории России не менее 8033 боеприпасов.
8 сентября посол по особым поручениям МИД РФ заявил о гибели 46 человек, включая двух детей, от украинских атак на территории России с 31 августа по 6 сентября. Пострадали 312 мирных жителей, из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов.