Мирошник: за неделю в результате атак ВСУ погиб 41 россиянин
За неделю с 21 по 27 сентября в результате атак Вооруженных сил Укарины (ВСУ) погиб 41 гражданин России. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, который есть в распоряжении «РИА Новости».
Согласно его данным, за минувшую неделю пострадали 274 мирных жителя, среди которых девять несовершеннолетних. Всего пострадали 315 человек.
Дипломат отметил, что за отчетный период ВСУ выпустили по территории России не менее 8033 боеприпасов.
Мирошник также сообщил, что ракетным и беспилотным ударам подверглись гражданские объекты в 17 регионах, а также Краснодарском крае, Севастополе и республиках Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Крым.
Кроме того, режим опасности из-за беспилотников и ракет объявляли в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 129 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 28 сентября сообщил, что в результате атак ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии, без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Отключения затронули девять округов.
В тот же день в Брянской области на перегоне Дятьково – Людиново от атаки беспилотника обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. Движение поездов на участках Унеча – Злынка, Людиново-1- Дятьково временно приостановили. На их период на участке Людиново-1 – Дятьково Калужской области было организовано автобусное сообщение.