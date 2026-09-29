Мирошник: за неделю в результате атак ВСУ погиб 41 россиянин

В тот же день в Брянской области на перегоне Дятьково – Людиново от атаки беспилотника обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. Движение поездов на участках Унеча – Злынка, Людиново-1- Дятьково временно приостановили. На их период на участке Людиново-1 – Дятьково Калужской области было организовано автобусное сообщение.