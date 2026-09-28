Движение поездов в Брянской и Калужской областях приостановили из-за атак ВСУ
Движение поездов на участках Унеча – Злынка, Людиново-1- Дятьково временно приостановили из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Калужской областях. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД).
Обошлось без пострадавших. Идут восстановительные работы. На их период на участке Людиново-1 – Дятьково Калужской области было организовано автобусное сообщение.
Пассажиров поезда № 85 Москва – Новозыбков привезли на станцию Почеп, откуда до Новозыбкова курсируют компенсационные автобусы. Поезд № 489 Анапа – Минск направили по альтернативному маршруту. До станций, расположенных на унечском направлении, пассажиров также доставили на автобусах.
Пригородные поезда до станции Унеча курсируют штатно.
В Брянской области на перегоне Дятьково – Людиново в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет.
Вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября силы ПВО сбили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.