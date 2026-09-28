Движение поездов в Брянской и Калужской областях приостановили из-за атак ВСУ

Вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября силы ПВО сбили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.