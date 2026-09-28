Средства ПВО за ночь сбили 254 беспилотника над Россией

За день 27 сентября силы ПВО уничтожили 43 украинских дрона над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря. За ночь того же дня было ликвидировано 96 беспилотников над над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.