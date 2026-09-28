Средства ПВО за ночь сбили 254 беспилотника над Россией
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 27 сентября до 08:00 мск 28 сентября. В результате БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
За день 27 сентября силы ПВО уничтожили 43 украинских дрона над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря. За ночь того же дня было ликвидировано 96 беспилотников над над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
В ночь на 28 сентября российские войска продолжили наносить массированный удар беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, военной и портовой инфраструктуре, а также морским судам, задействованных в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).