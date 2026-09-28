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Российские военные ударили по объектам в Киеве и Одессе

Армия России поразила два центра обработки данных и завод «Дунайсудосервис»
Ксения Наумчик
Алексей Коновалов/ТАСС
Алексей Коновалов/ТАСС

В ночь на 28 сентября российские войска продолжили наносить массированный удар беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, военной и портовой инфраструктуре, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.

Киев

В Киеве поражены два центра обработки данных компаний «Укртелеком» и «Дримлайн», являющиеся одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Коммуникационный центр «Дримлайн» также осуществляет хранение разведывательных данных.

Под удар также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

Киевская область

В Киевской области на военном аэродроме «Васильков» поражены инфраструктура и объекты.

Одесса

В Одессе поражен логистический центр «Новая почта», осуществлявший хранение военных грузов. Удар пришелся на сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск. На переходе морем также поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.

В порту Измаил под атаку попала инфраструктура завода «Дунайсудосервис», который является крупным судостроительным и судоремонтным предприятием, осуществляющим восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. На территории завода также поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.

С 08:00 до 20:00 мск 27 сентября силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

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