Российские военные ударили по объектам в Киеве и Одессе

Российские военные ударили по объектам в Киеве и ОдессеАрмия России поразила два центра обработки данных и завод «Дунайсудосервис»
В ночь на 28 сентября российские войска продолжили наносить массированный удар беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, военной и портовой инфраструктуре, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.
Киев
В Киеве поражены два центра обработки данных компаний «Укртелеком» и «Дримлайн», являющиеся одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Коммуникационный центр «Дримлайн» также осуществляет хранение разведывательных данных.
Под удар также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.
Киевская область
В Киевской области на военном аэродроме «Васильков» поражены инфраструктура и объекты.
Одесса
В Одессе поражен логистический центр «Новая почта», осуществлявший хранение военных грузов. Удар пришелся на сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ в порту Черноморск. На переходе морем также поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.
В порту Измаил под атаку попала инфраструктура завода «Дунайсудосервис», который является крупным судостроительным и судоремонтным предприятием, осуществляющим восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров. На территории завода также поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.
С 08:00 до 20:00 мск 27 сентября силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.