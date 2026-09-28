Российские военные ударили по объектам в Киеве и Одессе

В ночь на 28 сентября российские войска продолжили наносить массированный удар беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, военной и портовой инфраструктуре, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.