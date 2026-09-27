Минобороны: за ночь над регионами России сбили 96 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, удары отражались в период с 20:00 мск 26 сентября до 8:00 мск 27 сентября. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В ночь на 26 сентября в небе над Россией дежурные силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.