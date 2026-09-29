За ночь силы ПВО России сбили 129 беспилотников

В ночь на 28 сентября российские войска поразили два коммуникационных центра «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Они являются одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для армии Украины. Также был нанесен удар по объектам топливной инфраструктуры, задействованным в интересах армии Украины. В Киевской области были поражены инфраструктура и объекты на военном аэродроме «Васильков». В порту Измаил была атакована инфраструктура завода «Дунайсудосервис».