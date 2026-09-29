За ночь силы ПВО России сбили 129 беспилотников
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 129 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 28 сентября до 08:00 мск 29 сентября. В результаты дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
В течение прошлого дня было сбито 14 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Крыма и акваторией Черного моря. В ночь с 27 на 28 сентября средства ПВО уничтожили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и двумя морями.
28 сентября В Киеве на улице Антоновича армия России поразила центр обработки данных «Укртелекома». По информации Минобороны, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз данных. Также поражены два морских сухогруза, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса. В восточной части Доброполья в ДНР уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.
В ночь на 28 сентября российские войска поразили два коммуникационных центра «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Они являются одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для армии Украины. Также был нанесен удар по объектам топливной инфраструктуры, задействованным в интересах армии Украины. В Киевской области были поражены инфраструктура и объекты на военном аэродроме «Васильков». В порту Измаил была атакована инфраструктура завода «Дунайсудосервис».