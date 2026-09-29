Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR52,765+0,37%CNY Бирж.12,576-0,11%IMOEX2 241,91-0,55%RTSI836,72-0,55%RGBI111,39-0,27%RGBITR763,82-0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО России сбили 129 беспилотников

Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 129 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 28 сентября до 08:00 мск 29 сентября. В результаты дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

В течение прошлого дня было сбито 14 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Крыма и акваторией Черного моря. В ночь с 27 на 28 сентября средства ПВО уничтожили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и двумя морями.

28 сентября В Киеве на улице Антоновича армия России поразила центр обработки данных «Укртелекома». По информации Минобороны, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз данных. Также поражены два морских сухогруза, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса. В восточной части Доброполья в ДНР уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.

В ночь на 28 сентября российские войска поразили два коммуникационных центра «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Они являются одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для армии Украины. Также был нанесен удар по объектам топливной инфраструктуры, задействованным в интересах армии Украины. В Киевской области были поражены инфраструктура и объекты на военном аэродроме «Васильков». В порту Измаил была атакована инфраструктура завода «Дунайсудосервис».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте