Силы ПВО сбили за день 14 украинских БПЛА над российскими регионами
В течение дня силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 27 на 28 сентября силы ПВО сбили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и двумя морями.
28 сентября ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелекома» на улице Антоновича в Киеве. Также были уничтожены два сухогруза, следовавшие в порт Одесса и перевозившие грузы военного назначения для украинской армии. В восточной части Доброполья в ДНР также уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.
В тот же день российские военные установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области и населенным пунктом Нововодяное в ДНР.