Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR24,2+13,35%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 246,02-1,22%RTSI838,25-1,3%RGBI111,53-0,62%RGBITR764,51-0,51%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили за день 14 украинских БПЛА над российскими регионами

Анна Суслова
ТАСС
ТАСС

В течение дня силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь с 27 на 28 сентября силы ПВО сбили 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и двумя морями.

28 сентября ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелекома» на улице Антоновича в Киеве. Также были уничтожены два сухогруза, следовавшие в порт Одесса и перевозившие грузы военного назначения для украинской армии. В восточной части Доброполья в ДНР также уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.

В тот же день российские военные установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области и населенным пунктом Нововодяное в ДНР.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте