Силы ПВО сбили за день 14 украинских БПЛА над российскими регионами

28 сентября ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелекома» на улице Антоновича в Киеве. Также были уничтожены два сухогруза, следовавшие в порт Одесса и перевозившие грузы военного назначения для украинской армии. В восточной части Доброполья в ДНР также уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.