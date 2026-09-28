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ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелеком» в Киеве

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ВС РФ продолжают наносить удары по коммуникационным центрам Украины, сухогрузам и пункту управления дронами украинской армии, сообщили в Минобороны.

В Киеве на улице Антоновича армия России поразила центр обработки данных «Укртелеком». По информации Минобороны, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз данных.

Также ВС РФ поразили два морских сухогруза, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса.

В восточной части Доброполья в ДНР также уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.

В ночь на 28 сентября российские войска поразили два центра обработки данных компаний «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Они являются одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для армии Украины. Также был нанесен удар по объектам топливной инфраструктуры, задействованным в интересах армии Украины. В Киевской области были поражены инфраструктура и объекты на военном аэродроме «Васильков». В порту Измаил была атакована инфраструктура завода «Дунайсудосервис».

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