ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелеком» в Киеве
ВС РФ продолжают наносить удары по коммуникационным центрам Украины, сухогрузам и пункту управления дронами украинской армии, сообщили в Минобороны.
В Киеве на улице Антоновича армия России поразила центр обработки данных «Укртелеком». По информации Минобороны, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз данных.
Также ВС РФ поразили два морских сухогруза, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса.
В восточной части Доброполья в ДНР также уничтожен пункт управления и запуска тяжелых коптеров украинской армии.
В ночь на 28 сентября российские войска поразили два центра обработки данных компаний «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Они являются одними из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для армии Украины. Также был нанесен удар по объектам топливной инфраструктуры, задействованным в интересах армии Украины. В Киевской области были поражены инфраструктура и объекты на военном аэродроме «Васильков». В порту Измаил была атакована инфраструктура завода «Дунайсудосервис».