Российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области
Российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области, сообщило Минобороны РФ 28 сентября. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».
27 сентября российские военные установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Днем ранее эта же группировка действовала в Харьковской и Сумской областях.
26 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ установили контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьином в Сумской области. В ведомстве заявляли, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.
25 сентября Минобороны сообщало, что группировка «Север» взяла под контроль 12 населенных пунктов и 212 кв. км территории на северо-востоке Харьковской области. По версии ведомства, российские подразделения продолжали расширять внешнюю зону контроля на этом участке.