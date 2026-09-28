Российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области

26 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ установили контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьином в Сумской области. В ведомстве заявляли, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.