Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,56+0,4%VEON-RX71,1-2,07%UTAR8,47+0,83%IMOEX2 251,84-0,97%RTSI841,08-0,97%RGBI111,8-0,38%RGBITR766,33-0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области

Антон Потоков
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные установили контроль над селом Уланово в Сумской области, сообщило Минобороны РФ 28 сентября. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

27 сентября российские военные установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Минобороны, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Днем ранее эта же группировка действовала в Харьковской и Сумской областях.

26 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ установили контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьином в Сумской области. В ведомстве заявляли, что группировка «Север» продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

25 сентября Минобороны сообщало, что группировка «Север» взяла под контроль 12 населенных пунктов и 212 кв. км территории на северо-востоке Харьковской области. По версии ведомства, российские подразделения продолжали расширять внешнюю зону контроля на этом участке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её