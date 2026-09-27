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ВС РФ установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области

Ася Султанова

Армия России взяла под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области, сообщает Минобороны. Село заняли подразделения группировки «Север».

26 сентября ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, Марьино – в Сумской области. Как сообщало Минобороны, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения вокруг формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. По данным на 25 сентября, с начала окружения этих формирований под контроль взяты 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов.

24 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. 

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