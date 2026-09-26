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ВС РФ установили контроль над селами Петропавловка, Лозовая и Марьино

Ведомости

Армия Россия установила контроль над населенными пунктами Петропавловка и Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Села перешли под контроль подразделений «Севера».

В Сумской области подразделения той же группировки войск заняли населенный пункт Марьино.

Как сообщили в военном ведомстве 25 сентября, группировка войск «Север» с начала окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области взяла под контроль 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. ВС РФ сужают окружение группировки ВСУ, расширяя внешний контроль.

24 сентября «Север» установил контроль над Бузово и Хижняково в Харьковской области. 23 сентября армия России заняла Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. 

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