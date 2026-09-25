ВС РФ взяли под контроль 12 сел на северо-востоке Харьковской области

24 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Днем ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Как отмечали в Минобороны РФ, ВС РФ продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке.