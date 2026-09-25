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ВС РФ взяли под контроль 12 сел на северо-востоке Харьковской области

Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Российская группировка войск «Север» с начала окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области взяла под контроль 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ и одновременно расширяют внешнюю зону контроля. С начала окружения, по информации министерства, потери украинской стороны составили более 960 военнослужащих.

Кроме того, российские военные уничтожили 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.

24 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Днем ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Как отмечали в Минобороны РФ, ВС РФ продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке.

21 сентября российские военные установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.

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