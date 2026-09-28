В Херсонской области после атак ВСУ обесточены 213 населенных пунктов

26 сентября Сальдо сообщил о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки беспилотника по кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Чаплинского округа. ВСУ нанесли удар вечером 25 сентября. Здание кафе было полностью разрушено. Под завалами обнаружили тела девушек 2004 и 2006 гг. р. Тяжелые ранения получил мужчина 1993 г. р. и девушка 2007 г. р. Они госпитализированы с множественными осколочными ранениями и сотрясением мозга. В Чаплинке вечером 25 сентября под удар беспилотника ВСУ попал грузовой автомобиль, перевозивший продукты. В результате погиб мужчина.