В Херсонской области после атак ВСУ обесточены 213 населенных пунктов
В Херсонской области в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло аварийное отключение электроэнергии, без электроснабжения остаются 213 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Отключения затронули Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа.
Сальдо отметил, что восстановительными работами занимаются специалисты энергетических служб. Губернатор продолжает взаимодействие с профильными организациями.
26 сентября Сальдо сообщил о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки беспилотника по кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Чаплинского округа. ВСУ нанесли удар вечером 25 сентября. Здание кафе было полностью разрушено. Под завалами обнаружили тела девушек 2004 и 2006 гг. р. Тяжелые ранения получил мужчина 1993 г. р. и девушка 2007 г. р. Они госпитализированы с множественными осколочными ранениями и сотрясением мозга. В Чаплинке вечером 25 сентября под удар беспилотника ВСУ попал грузовой автомобиль, перевозивший продукты. В результате погиб мужчина.
За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 254 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.