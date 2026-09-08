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За прошедшую неделю от ударов ВСУ в России погибли более 40 человек

Татьяна Мозолевская
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Более 40 человек погибли за неделю в результате украинских атак на территории России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

С 31 августа по 6 сентября при атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей.

Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов. При этом число атак и пострадавших гражданских лиц несколько снизилось по сравнению с предыдущей неделей из-за приезда американских спецпосланников в Москву.

Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Основной причиной гибели и ранений мирных жителей стали атаки украинских ударных беспилотников. По данным Мирошника, от ударов БПЛА пострадали 309 мирных жителей, что составляет 99% от общего числа пострадавших.

В ночь на 8 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 384 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Черного моря. В Ростовской области было сбито примерно 100 БПЛА.

7 сентября один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Перми, сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин. Он дополнил, что силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью.

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