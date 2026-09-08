За прошедшую неделю от ударов ВСУ в России погибли более 40 человек

Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов. При этом число атак и пострадавших гражданских лиц несколько снизилось по сравнению с предыдущей неделей из-за приезда американских спецпосланников в Москву.