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Один человек погиб из-за атаки БПЛА на Пермь

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Перми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Он дополнил, что силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью. По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Также для жителей организован пункт временного размещения. Кроме того, в скором времени Фонд капитального ремонта начнет восстанавливать поврежденный жилой дом.

В ночь на 7 сентября средства ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили 306 беспилотников над регионами России. С 20:00 мск до 08:00 мск воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также республиками Крым, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермским краем. Кроме того, дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 7 сентября губернатор Чувашской республики Олег Николаев заявил о повреждении вышки сотовой связи при налете дронов. Ночью в небе над республикой было сбито два БПЛА, никто не пострадал.

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