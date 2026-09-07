Один человек погиб из-за атаки БПЛА на Пермь

В ночь на 7 сентября средства ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили 306 беспилотников над регионами России. С 20:00 мск до 08:00 мск воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также республиками Крым, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермским краем. Кроме того, дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.