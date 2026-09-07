Системы ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Россией

Мэр Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев написал об отражении массированной атаки БПЛА. Угроза беспилотной атаки действовала на территории района с раннего утра 7 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сказал, что за ночь уничтожено около 25 украинских беспилотников в Новошахтинске и семи районах области. Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.