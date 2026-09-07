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Системы ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Россией

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 306 украинских беспилотников над 18 российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 мск 6 сентября до 08:00 мск 7 сентября воздушные цели ВСУ были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также республиками Крым, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермским краем.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Казани, Самары («Курумоч»), Саранска, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска, Уфы и Перми («Большое Савино»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

Утром губернатор Чувашской республики Олег Николаев сообщил о повреждении вышки сотовой связи при налете дронов. Ночью в небе над республикой было сбито два БПЛА, никто не пострадал.

Мэр Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев написал об отражении массированной атаки БПЛА. Угроза беспилотной атаки действовала на территории района с раннего утра 7 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сказал, что за ночь уничтожено около 25 украинских беспилотников в Новошахтинске и семи районах области. Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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