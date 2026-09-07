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Слюсарь: силы ПВО сбили около 25 беспилотников в Ростовской области

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили около 25 украинских беспилотников в ростовском Новошахтинске и семи районах области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, атака БПЛА была отражена в Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецком районах. Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил глава региона. На момент публикации в Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Утром 7 сентября мэр Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на муниципалитет. Кроме того, при налете беспилотников на Чувашскую республику была повреждена вышка сотовой связи. По словам губернатора Олега Николаева, ночью в небе над республикой было сбито два БПЛА. Обошлось без пострадавших.

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