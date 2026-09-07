Слюсарь: силы ПВО сбили около 25 беспилотников в Ростовской области

Утром 7 сентября мэр Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на муниципалитет. Кроме того, при налете беспилотников на Чувашскую республику была повреждена вышка сотовой связи. По словам губернатора Олега Николаева, ночью в небе над республикой было сбито два БПЛА. Обошлось без пострадавших.