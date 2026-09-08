Силы ПВО за ночь уничтожили 384 беспилотника над регионами России
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 384 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Пензы, Саратова («Гагарин»), Волгограда, Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о 10 пострадавших, среди которых трое детей, в результате атаки БПЛА на Саратов. Шесть человек госпитализированы. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба для жителей пострадавших домов, открыли пункт временного размещения для жильцов пострадавших домов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал о 100 сбитых дронах в 10 районах региона. В Чертковском районе при падении обломков БПЛА загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших, возгорание потушено.