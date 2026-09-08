Силы ПВО за ночь уничтожили 384 беспилотника над регионами России

Атаки были отражены с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.