В Саратове от атаки беспилотников пострадали 10 человек
В Саратове в результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько жилых домов, а также пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, шесть человек госпитализированы. Бусаргин поручил региональному министерству здравоохранения держать вопросы лечения пострадавших на особом контроле.
На местах работают профильные службы, которые занимаются устранением последствий атаки и оценкой нанесенного ущерба. Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба для жителей пострадавших домов. Туда жильцы смогут обратиться за помощью и получить необходимую поддержку после атаки.
Кроме того, для людей, чьи дома пострадали, открыт пункт временного размещения.
Утром Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры в связи с атакой БПЛА. Сообщение было опубликовано в 04:41 мск. Об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области глава региона объявил в 03:11 мск.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что было сбито примерно 100 беспилотников в 10 районах региона. В Чертковском районе при падении обломков БПЛА загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших, возгорание потушено.
В течение прошлого дня силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.