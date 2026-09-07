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Силы ПВО за день сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

Антон Потоков
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

В течение дня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над пятью областями: Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

7 сентября в Рубежном ЛНР в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина. 

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Перми. Он дополнил, что силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью.

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