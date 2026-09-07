Силы ПВО за день сбили 32 украинских беспилотника над регионами России
В течение дня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были уничтожены над пятью областями: Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
7 сентября в Рубежном ЛНР в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Перми. Он дополнил, что силы ПВО сбили 27 дронов в небе над Пермью.