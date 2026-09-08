БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру в Саратове
В связи с атаки украинских беспилотников на Саратов зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Бусаргин опубликовал сообщение в 04:41 мск в своем Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области глава региона объявил в 03:11 мск. По его словам, на месте работают все оперативные службы.
Ночью Росавиация ограничила работу аэропорта Саратова («Гагарин»).
По данным Минобороны России, с 08:00 по 20:00 мск 7 сентября силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями. Также БПЛА были нейтрализованы над Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.