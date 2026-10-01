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Мирошник заявил о пиковом числе пострадавших от ударов ВСУ в августе

Татьяна Мозолевская

Количество мирных жителей, пострадавших от ударов украинских формирований в августе, достигло максимума с начала года и составило 1842 человека. Из них 231 человек погиб. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

По его словам, для сравнения: в январе 2026 г. число пострадавших составляло 387 человек. «В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика», – сказал Мирошник (цитата по ТАСС).

Дипломат также заявил, что после выделения Киеву дополнительных средств европейскими странами число пострадавших удвоилось. По его оценке, с начала года показатель вырос почти в пять раз.

29 сентября Мирошник сообщил, что за неделю с 21 по 27 сентября в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 41 гражданин России.

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30 сентября губернатор Брянской области Егор Ковальчук написал, что в регионе FPV-дрон вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся гражданский автомобиль. Водитель скончался по дороге в больницу.

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