Количество мирных жителей, пострадавших от ударов украинских формирований в августе, достигло максимума с начала года и составило 1842 человека. Из них 231 человек погиб. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.