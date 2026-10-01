Мирошник заявил о пиковом числе пострадавших от ударов ВСУ в августе
Количество мирных жителей, пострадавших от ударов украинских формирований в августе, достигло максимума с начала года и составило 1842 человека. Из них 231 человек погиб. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, для сравнения: в январе 2026 г. число пострадавших составляло 387 человек. «В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика», – сказал Мирошник (цитата по ТАСС).
Дипломат также заявил, что после выделения Киеву дополнительных средств европейскими странами число пострадавших удвоилось. По его оценке, с начала года показатель вырос почти в пять раз.
29 сентября Мирошник сообщил, что за неделю с 21 по 27 сентября в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 41 гражданин России.
30 сентября губернатор Брянской области Егор Ковальчук написал, что в регионе FPV-дрон вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся гражданский автомобиль. Водитель скончался по дороге в больницу.