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Мирошник: 72 ребенка погибли в результате ударов ВСУ с начала года

Ксения Наумчик
Илья Питалев \ РИА Новости
Илья Питалев \ РИА Новости

С начала 2026 г. в результате ударов украинских вооруженных формирований пострадали 484 ребенка, 72 несовершеннолетних погибли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает «РИА Новости».

По его словам, только в августе пострадал 101 ребенок. Дипломат охарактеризовал происходящее как рост преднамеренных атак на несовершеннолетних.

1 октября Мирошник сообщил о рекордном количестве с начала года пострадавших от атак ВСУ. По его данным, в августе это число составило 1842 человека, из них 231 человек погиб. В январе 2026 г. число пострадавших составляло 387 человек.

29 сентября посол по особым поручениям МИДа сказал, что за неделю с 21 по 27 сентября в результате атак украинской армии погиб 41 гражданин России. Согласно его данным, за неделю пострадали 274 мирных жителя, среди которых девять несовершеннолетних. Всего пострадали 315 человек.

8 сентября Мирошник заявил о гибели 46 человек, включая двух детей, от украинских атак на территории России с 31 августа по 6 сентября. Пострадали 312 мирных жителей, из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. 

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