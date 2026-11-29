Как отмечает Bloomberg, у SEC есть несколько путей: определить термин через свои статуты и предупредить компании, что похожие формулировки вводят инвесторов в заблуждение, либо выпустить рекомендации для сотрудников и проверять корпоративные отчеты. Для создания юридически обязывающего требования SEC, вероятно, придется пройти процедуру нормотворчества с анализом издержек. При этом комиссия рискует столкнуться с судебными исками: принуждение к определенной речи может нарушать Первую поправку.