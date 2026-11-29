Трамп поручил сделать термин «сверхинтеллект» обязательным
Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс вскоре сделает обязательным использование термина «сверхинтеллект» (Super Intelligence, SI) вместо «искусственного интеллекта» (AI). Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, раскритиковав ведущую Fox News Шэннон Брим за использование аббревиатуры AI в своей передаче.
«Может ей кто-нибудь объяснит, что речь идет о «сверхинтеллекте», а не об «искусственном интеллекте»?» – написал президент, добавив, что Аткинс, как и он, «ценит точность в языке».
Как отмечает Bloomberg, у SEC есть несколько путей: определить термин через свои статуты и предупредить компании, что похожие формулировки вводят инвесторов в заблуждение, либо выпустить рекомендации для сотрудников и проверять корпоративные отчеты. Для создания юридически обязывающего требования SEC, вероятно, придется пройти процедуру нормотворчества с анализом издержек. При этом комиссия рискует столкнуться с судебными исками: принуждение к определенной речи может нарушать Первую поправку.
В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI).
4 октября Трамп объявил о формировании рабочей группы «Силы суперинтеллекта» (SIF), которая займется координацией усилий федерального правительства для сохранения лидерства США в этой сфере.
8 октября Трамп заявил, что Белый дом будет считать «своими врагами» тех, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллекта».