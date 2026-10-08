Трамп настаивает на изменении термина ИИ на «суперинтеллект»

Американский лидер часто прибегает к использованию нейросетей в своих публикациях. Например, в сентябре Трамп опубликовал карту с Мексикой, Канадой, а также Гренландией и Исландией в цветах флага США. Предположительно, она была сгенерирована ИИ. Он не сопроводил изображение какими-либо комментариями, но вызывал этим постом негативную реакцию зарубежных коллег.