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Трамп настаивает на изменении термина ИИ на «суперинтеллект»

Антон Потоков

Искусственный интеллект следует называть «суперинтеллект». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Белый дом будет считать любого, кто прибегает к термину "искусственный интеллект" в противовес новому и более точному термину "суперинтеллект", своим врагом», – написал он в Truth Social.

В конце сентября Трамп подписал указ о переименовании ИИ в «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI). Решение принято для привлечении внимания к «постоянным технологическим инновациям и к безграничным возможностям, которые откроются для американского народа».

Американский лидер часто прибегает к использованию нейросетей в своих публикациях. Например, в сентябре Трамп опубликовал карту с Мексикой, Канадой, а также Гренландией и Исландией в цветах флага США. Предположительно, она была сгенерирована ИИ. Он не сопроводил изображение какими-либо комментариями, но вызывал этим постом негативную реакцию зарубежных коллег.

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