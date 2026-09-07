Трамп опубликовал карту с Мексикой и Канадой в цветах флага США

В феврале Трамп пошутил насчет присоединения к стране Гренландии, Канады и Венесуэлы. Во время выступления американский лидер отметил, что сократит свою речь, так как ему нужно посмотреть вторжение в Гренландию, но потом сказал, что пошутил. По его словам, США не собирается вторгаться в Гренландию, а планирует ее купить.