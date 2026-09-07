Трамп опубликовал карту с Мексикой и Канадой в цветах флага США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту с Мексикой, Канадой и рядом других стран в цветах американского флага.
Он не сопроводил изображение какими-либо комментариями. В цвета флага США на карте также окрашены некоторые страны Центральной Америки, Карибского региона и Исландия.
7 сентября Трамп также поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка.
В феврале Трамп пошутил насчет присоединения к стране Гренландии, Канады и Венесуэлы. Во время выступления американский лидер отметил, что сократит свою речь, так как ему нужно посмотреть вторжение в Гренландию, но потом сказал, что пошутил. По его словам, США не собирается вторгаться в Гренландию, а планирует ее купить.