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Трамп опубликовал карту с Мексикой и Канадой в цветах флага США

Ведомости
Truthsocial
Truthsocial

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту с Мексикой, Канадой и рядом других стран в цветах американского флага.

Он не сопроводил изображение какими-либо комментариями. В цвета флага США на карте также окрашены некоторые страны Центральной Америки, Карибского региона и Исландия.

7 сентября Трамп также поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка.

В феврале Трамп пошутил насчет присоединения к стране Гренландии, Канады и Венесуэлы. Во время выступления американский лидер отметил, что сократит свою речь, так как ему нужно посмотреть вторжение в Гренландию, но потом сказал, что пошутил. По его словам, США не собирается вторгаться в Гренландию, а планирует ее купить.

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