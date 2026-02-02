Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пошутил о планах расширить США на три штата

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пошутил насчет присоединения к стране Гренландии, Канады и Венесуэлы. Его высказывания прозвучали на ежегодном ужине клуба Alfalfa, передает Washington Post.

Во время выступления американский лидер отметил, что сократит свою речь, так как ему нужно посмотреть вторжение в Гренландию, но потом сказал, что пошутил. По его словам, США не собирается вторгаться в Гренландию, а планирует ее купить.

«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», – сказал Трамп.

1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся, и по многим вопросам достигнуто согласие. Глава Белого дома назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте