Трамп пошутил о планах расширить США на три штата
Президент США Дональд Трамп пошутил насчет присоединения к стране Гренландии, Канады и Венесуэлы. Его высказывания прозвучали на ежегодном ужине клуба Alfalfa, передает Washington Post.
Во время выступления американский лидер отметил, что сократит свою речь, так как ему нужно посмотреть вторжение в Гренландию, но потом сказал, что пошутил. По его словам, США не собирается вторгаться в Гренландию, а планирует ее купить.
«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», – сказал Трамп.
1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся, и по многим вопросам достигнуто согласие. Глава Белого дома назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.