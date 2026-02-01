Газета
Политика

Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии с Европой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами.

Трамп сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей. Он назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.

Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица все же не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая.

