Главная / Политика /

NYT: в США не видят угрозы для Гренландии со стороны России и Китая

Ведомости

Американские и европейские официальные лица не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая, пишет The New York Times.

Как сообщает издание, несмотря на то, что Китай и Россия конкурируют с США во многих частях мира, они не представляют угрозы для американских интересов в Гренландии или вблизи нее, утверждают эксперты по этим двум сверхдержавам, а также действующие и бывшие американские чиновники, включая аналитиков разведки.

Эти выводы резко контрастируют с заявлениями президента Трампа, который неоднократно называл безопасность причиной своего желания приобрести Гренландию. 21 января на ежегодном форуме в Давосе он заявил, что Гренландия является «огромным незащищенным островом», представляющим «жизненно важный интерес национальной безопасности США».

Хотя у Китая действительно есть долгосрочная цель глобального проецирования военно-морской мощи, он сосредоточен на наращивании своего военного потенциала в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где соперничает с США за доминирование.

«Что касается Китая, то военной активности вблизи Гренландии нет, – сказал Джон Калвер, бывший аналитик разведки. – Если бы у администрации Трампа были какие-либо данные о реальных угрозах, они бы просочились в СМИ».

Что касается России, то она была арктической державой со времен холодной войны, но не представляет непосредственной угрозы для Гренландии, заявила Фиона Хилл, специальный помощник по российским и европейским делам в первой администрации Трампа.

Трамп не раз делал заявления о том, Гренландия должна войти в состав США. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что Вашингтон намерен начать немедленные переговоры о приобретении этой территории. Президент уточнил, что США рассматривают остров как ключевую позицию для размещения системы противоракетной обороны «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

