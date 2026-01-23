ЕС продлит приостановку ответных пошлин США на 93 млрд евро на полгода

Евросоюз приостановит ответные тарифы на американские товары на сумму в 93 млрд евро ($109 млрд) еще на шесть месяцев после того, как президент США Дональд Трамп отказался от угрозы ввести сборы с некоторых стран ЕС, которые выступали против его попыток аннексировать Гренландию. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.