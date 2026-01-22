Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как зарубежные СМИ отреагировали на отказ Трампа от тарифов против стран Европы

Американский президент сначала пригрозил 10%-ными пошлинами, а затем отменил их на фоне соглашения по Гренландии
Максим Цуланов
EPA / TASS
EPA / TASS

21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля на фоне согласования диалога по Гренландии – автономной территории Дании, ставшей объектом притязаний Вашингтона при новой администрации. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Европейские лидеры позитивно оценили этот отказ, в то время как СМИ предупреждают – «буря» не закончилась, а рамочного соглашения еще нет. «Ведомости» собрали оценки западной прессы о возможном соглашении по Гренландии.

CNN

Трамп резко изменил свою позицию всего за несколько часов: от требований «права, титула и собственности» на автономную датскую территорию до празднования «бесконечного» и «вечного» рамочного соглашения о ее будущем. В Швеции указывают при этом, что «сегодняшний прогресс может обернуться завтрашней головной болью», а «буря, возможно, еще не закончилась». Трамп еще больше запутал ситуацию несколькими днями бессвязных и непонятных публичных выступлений в Вашингтоне и Швейцарии. 21 января он даже перепутал Гренландию и Исландию.

The Washington Post

Президент США предоставил мало подробностей, но, вероятно, сделка будет далека от полного суверенного владения Гренландией, которого он требовал. Главный дипломат Дании заявил, что Соединенные Штаты не будут «владеть» островом и Рютте не уполномочен вести переговоры о передаче территории от одного члена НАТО другому. Сейчас неясно, приведет ли отказ Трампа от тарифов против Европы к возобновлению усилий в Европарламенте по ратификации торгового соглашения ЕС и США, заключенного в прошлом году.

Sky News

Рамочного соглашения пока нет, рассказал один из дипломатов. Трамп может утверждать, что возможность соглашения существует, но это лишь потому, что ему нужен был способ отказаться от своих угроз, когда он понял, что не сможет завладеть Гренландией. Один из европейских послов заявил об усталости от выходок американского президента.

Почему ЕС приостановил ратификацию торгового соглашения с США

Политика / Международные новости

Reuters

Трамп заявил, что западные союзники по Арктике могли бы заключить новое соглашение по стратегически важной островной территории, которое удовлетворило бы его желание получить систему противоракетной обороны «Золотой купол» и доступ к важнейшим полезным ископаемым, одновременно блокируя амбиции России и Китая в Арктике. Источники сообщали, что стремление Трампа захватить Гренландию связано с желанием укрепить свою репутацию [в США] и расширить территорию.

The Independent 

Резкий поворот событий был встречен со скептицизмом со стороны демократов в Капитолии, в том числе со стороны группы американских законодателей, которые на прошлой неделе посетили Данию, чтобы выразить поддержку давнему союзнику США. Представительница штата Делавэр Сара Макбрайд заявила, что поведение Трампа – это «не искусство заключения сделок, это искусство беспричинно всех раздражать».

CBS News

Трамп утверждал, что экономика США переживает бурный рост и находится в сильном состоянии, что резко контрастирует с ситуацией в Европе. Он сказал о европейских экономиках: «Вы все следуете за нами вниз, и вы следуете за нами вверх».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её