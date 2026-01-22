Как зарубежные СМИ отреагировали на отказ Трампа от тарифов против стран Европы

Как зарубежные СМИ отреагировали на отказ Трампа от тарифов против стран ЕвропыАмериканский президент сначала пригрозил 10%-ными пошлинами, а затем отменил их на фоне соглашения по Гренландии
21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля на фоне согласования диалога по Гренландии – автономной территории Дании, ставшей объектом притязаний Вашингтона при новой администрации. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Европейские лидеры позитивно оценили этот отказ, в то время как СМИ предупреждают – «буря» не закончилась, а рамочного соглашения еще нет. «Ведомости» собрали оценки западной прессы о возможном соглашении по Гренландии.
Трамп резко изменил свою позицию всего за несколько часов: от требований «права, титула и собственности» на автономную датскую территорию до празднования «бесконечного» и «вечного» рамочного соглашения о ее будущем. В Швеции указывают при этом, что «сегодняшний прогресс может обернуться завтрашней головной болью», а «буря, возможно, еще не закончилась». Трамп еще больше запутал ситуацию несколькими днями бессвязных и непонятных публичных выступлений в Вашингтоне и Швейцарии. 21 января он даже перепутал Гренландию и Исландию.
Президент США предоставил мало подробностей, но, вероятно, сделка будет далека от полного суверенного владения Гренландией, которого он требовал. Главный дипломат Дании заявил, что Соединенные Штаты не будут «владеть» островом и Рютте не уполномочен вести переговоры о передаче территории от одного члена НАТО другому. Сейчас неясно, приведет ли отказ Трампа от тарифов против Европы к возобновлению усилий в Европарламенте по ратификации торгового соглашения ЕС и США, заключенного в прошлом году.
Рамочного соглашения пока нет, рассказал один из дипломатов. Трамп может утверждать, что возможность соглашения существует, но это лишь потому, что ему нужен был способ отказаться от своих угроз, когда он понял, что не сможет завладеть Гренландией. Один из европейских послов заявил об усталости от выходок американского президента.
Трамп заявил, что западные союзники по Арктике могли бы заключить новое соглашение по стратегически важной островной территории, которое удовлетворило бы его желание получить систему противоракетной обороны «Золотой купол» и доступ к важнейшим полезным ископаемым, одновременно блокируя амбиции России и Китая в Арктике. Источники сообщали, что стремление Трампа захватить Гренландию связано с желанием укрепить свою репутацию [в США] и расширить территорию.
Резкий поворот событий был встречен со скептицизмом со стороны демократов в Капитолии, в том числе со стороны группы американских законодателей, которые на прошлой неделе посетили Данию, чтобы выразить поддержку давнему союзнику США. Представительница штата Делавэр Сара Макбрайд заявила, что поведение Трампа – это «не искусство заключения сделок, это искусство беспричинно всех раздражать».
Трамп утверждал, что экономика США переживает бурный рост и находится в сильном состоянии, что резко контрастирует с ситуацией в Европе. Он сказал о европейских экономиках: «Вы все следуете за нами вниз, и вы следуете за нами вверх».