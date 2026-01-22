Как зарубежные СМИ отреагировали на отказ Трампа от тарифов против стран Европы

Трамп резко изменил свою позицию всего за несколько часов: от требований «права, титула и собственности» на автономную датскую территорию до празднования «бесконечного» и «вечного» рамочного соглашения о ее будущем. В Швеции указывают при этом, что «сегодняшний прогресс может обернуться завтрашней головной болью», а «буря, возможно, еще не закончилась». Трамп еще больше запутал ситуацию несколькими днями бессвязных и непонятных публичных выступлений в Вашингтоне и Швейцарии. 21 января он даже перепутал Гренландию и Исландию.